Над Херсонской областью сбиты две ракеты ATACMS

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Две летевшие на Крым баллистические ракеты сбили силы ПВО над Херсонской областью, сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Губернатор уточнил, что жертв и пострадавших от падения сбитых ракет нет, осколки упали вдали от населенных пунктов. Повреждений инфраструктуры также не наблюдали.

Ранее в воскресенье в Севастополе объявлялось предупреждение об угрозе применения баллистических ракет.