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На Чуйском тракте перевернулся автобус с гражданами Монголии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Республике Алтай на Чуйском тракте у села Чаган-Узун Кош-Агачского района утром 22 июля перевернулся автобус Toyota Alphard, в котором находились граждане Монголии. Погибли два пассажира и еще пятеро доставлены в реанимацию, сообщили в управлении МВД по региону.

Среди пострадавших один ребенок.

Водитель автобуса не пострадал.

По данным полиции, водитель, 21-летний житель Монголии, не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся.

Алтай МВД Чуйский тракт Республика Алтай Монголия
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