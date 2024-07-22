На Волжском абразивном заводе случился пожар

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Волгоградской области случился пожар на территории ОАО "Волжский абразивный завод", его быстро потушили, сообщила "Интерфаксу" начальник отдела по связям с общественностью ОАО Екатерина Спирина.

"В результате нарушений подрядной организацией технологического процесса ремонтных работ на участке газоочистки Волжского абразивного завода произошло возгорание (...) Пожар на работу предприятия не повлиял", - сказала она.

Пожар начался в 9:50 по Москве во время обслуживания фильтра.

"Тушение пожара начали своими силами, в течение 10 минут прибыли и подключились оперативные службы. Огонь был потушен в течение получаса, задымление сохранялось до 11:00. Пострадавших нет", - добавила Спирина.

По факту возгорания проводится проверка службами МЧС и собственной безопасности предприятия.

В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили, что сигнал о возгорании на предприятии получили в 10:12.

"По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит тление сэндвич-панелей и утеплителя на кровле и отложений в вентиляционных каналах", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Пожар тушили 65 человек и 22 единицы техники.

Как сообщили в администрации Волжского, экологическая служба проводит отбор проб воздуха в жилой зоне города.

"Волжский абразивный завод" специализируется на выпуске материалов и изделий из карбида кремния по стандартам FEP (Федерация европейских производителей абразивов), изготавливает шлифовальные круги, огнеупорные и износостойкие изделия.

Согласно отчетным материалам компании, на 30 июня 2024 года ее основным акционером, владеющим 93,07% уставного капитала, является Cumi International Limited, которая входит в состав Murugappa Group (один из ведущих промышленных конгломератов Индии).