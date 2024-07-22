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Минюст предложил ряд более строгих норм для работников пенитенциарной системы

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции предложило увольнять сотрудников ФСИН даже за однократное вступление в неформальные отношения с фигурантами уголовных дел и заключенными.

Соответствующие поправки содержатся в подготовленном ведомством проекте федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О службе в уголовно-исполнительной системе РФ и о внесении изменений в закон РФ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы".

Документ размещен в понедельник на портале нормативных правовых актов.

"С учетом специфики службы в УИС (уголовно-исполнительной системе - ИФ) в целях укрепления служебной дисциплины предусматривается установить, что вступление сотрудника при осуществлении служебных полномочий во внеслужебные отношения с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными и представителями организованной преступности относится к грубому нарушению служебной дисциплины, однократное совершение которого может повлечь увольнение со службы", - говорится в пояснительной записке.

Кроме этого, отметили в Минюсте, в целях всестороннего изучения сотрудников, планируемых к назначению на руководящие должности в УИС, законопроектом предлагается осуществлять в отношении них психофизиологические исследования, проводимые в настоящее время лишь в отношении принимаемых на службу граждан.

Такие исследования включают в себя "тестирование, направленное на изучение морально-этических и психологических качеств, выявление потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими веществами".

Законопроект также предусматривает оптимизацию сроков действия дисциплинарных взысканий, наложенных на сотрудников УИС, а также совершенствование механизма увольнения со службы в период временной нетрудоспособности сотрудника либо в период его пребывания в отпуске или командировке, закрепление права сотрудников на психологическую помощь.

ФСИН Минюст РФ
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