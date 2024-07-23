Иркутская ГЭС снижает сбросы из-за подъема уровня рек в регионе

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Иркутская ГЭС, которая "запирает" озеро Байкал и является первой станцией Ангарского каскада, снизит сбросы воды до 1,6 тысячи кубометров в секунду для стабилизации гидрологической ситуации в Иркутской области, сообщила пресс-служба областного правительства.

Сильные дожди, идущие в регионе с 21 июля, привели к колебанию уровня воды в бассейнах притоков реки Ангары - реках Иркут, Китой, Белая, Ока, Ия, а также на малых реках Южного Прибайкалья, говорится в сообщении.

По данным областного правительства, в шести районах региона есть подтопленные низменные участки. В Ангарском городском округе подтоплено 59 приусадебных участков в садоводстве "Ясная поляна" на реке Китой. На месте дежурит оперативная группа Ангарского пожарно-спасательного гарнизона.

"Мы видим прохождение циклона, по данным Гидромета, завтра он еще будет сохранять свою силу, далее пойдет на спад. Провели рабочую группу комиссии по чрезвычайным ситуациям региона, на которой приняли коллегиальное решение по уменьшению сбросных расходов Иркутской ГЭС с 1,8 тысячи до 1,6 тысячи кубометров в секунду. По мнению специалистов, это должно повлиять на улучшение и стабилизацию текущей ситуации", - прокомментировал первый вице-губернатор Роман Колесов.

С 16 июля Иркутская ГЭС работала в диапазоне 2,4-2,8 тысячи кубометров в секунду. 22 июля она снизила сбросы до 1,8 тысячи кубометров в секунду.

Улучшение гидрометеорологической ситуации, по словам Колесова, ожидается после 24 июля.

"Сейчас организованы постоянные мониторинги уровня рек. Мы видим определенные подтопления низменных участков местности. Везде выставлены посты, работают сотрудники муниципальных образований, сотрудники МЧС", - добавил замгубернатора.

Пресс-служба ГУ МЧС по региону сообщает, что на территории, где наблюдается повышение уровня рек из-за обильных осадков, в превентивных целях проведена передислокация пожарно-спасательных подразделений. Территориальная подсистема РСЧС действует в режиме повышенной готовности.

По прогнозу Иркутского УГМС, 23 июля, ночью 24 июля продолжится повышение уровня воды на реке Иркут у села Баклаши до 460-510 см при критической отметке 480 см, в Иркутске - до 300-350 см при критической отметке 320 см. Возможно затопление пониженных участков местности, расположенных в пойме реки.

Администрация Иркутска 22 июля ввела режим повышенной готовности из-за подъема воды в реке Иркут.