В РФ принят закон о соблюдении майнерами цифровых валют антиотмывочных норм

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязует майнеров цифровых валют в РФ соблюдать требования "антиотмывочного" законодательства и сообщать в Росфинмониторинг информацию о подозрительных операциях.

Поправки в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" были внесены ко второму чтению законопроекта (№471060-8).

"Устанавливается обязанность при наличии у лица, организующего деятельность майнинг-пула, любых оснований полагать, что распределенная цифровая валюта может быть использована участниками майнинг-пула в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомить об этом уполномоченный орган", - говорится в пояснительных материалах.

Как сообщалось, Госдума на заседании 23 июля планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который с 1 сентября 2024 г. легализует в РФ деятельность по добыче цифровых валют.