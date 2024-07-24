Число курильщиков в РФ сократилось почти в два раза с 2009 года

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - За время реализации нацпроекта "Здравоохранение" потребление алкоголя снизилось с 14 литров на человека до чуть более 8 литров, а число курильщиков - с почти 40% населения до 19%, на 9% снизилось потребление хлебобулочных изделий, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Впервые о необходимости изменения образа жизни мы начали говорить еще в рамках национального проекта "Здоровье" (...) Когда мы начинали, потребление алкоголя составляло почти 14 литров на человека. Сейчас это чуть более 8 литров. Было широко распространено курение - почти 40% взрослого населения. Теперь - менее 19% с учетом вейпов", - сказала Голикова на пленарном заседании форума "Здоровое общество".

Она напомнила, что с 2009 года активно развивались центры здоровья, создавались кабинеты медицинской профилактики, началась информационная кампания и работа с населением.

Также Голикова уточнила, что в структуре питания преобладали хлебобулочные изделия, макароны, сахар, меньше было овощей и фруктов, что, в том числе, было связано с уровнем жизни граждан.

"Мы смогли частично лишь изменить отношение граждан к своему здоровью, сократить потребление алкоголя, табака, значительно, на 9%, сократить потребление хлеба", - добавила вице-премьер.

"Но пока сохраняется необходимость изменения рациона питания граждан, необходимо увеличение потребления рыбы, овощей и фруктов", - подчеркнула Голикова.