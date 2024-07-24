Курская АЭС вывела на полную мощность энергоблок №3 после ремонта

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Курская АЭС вывела энергоблок №3 на полную мощность после завершения ремонта, сообщила пресс-служба атомной станции.

"Энергоблок №3 Курской АЭС выведен на номинальную мощность после завершения планового ремонта с элементами модернизации (. . .) Продолжительность ремонтно-профилактических работ составила 54 дня вместо 65 по плану. Все ремонтные операции выполнены без отступлений от технологического регламента, с надлежащим качеством и необходимым уровнем безопасности", - говорится в сообщении.

"Выполнены работы по модернизации и продлению сроков эксплуатации, а именно: управление ресурсными характеристиками 20 ячеек, замена 12 РК СУЗ (рабочих каналов системы управления и защиты - ИФ), замена расходомеров, вертикальных теплообменников и другого оборудования, а также эксплуатационный контроль основного металла и более 20 тыс. сварных соединений и другое. Выполнены загрузки, выгрузки, перестановки 75 тепловыделяющих сборок", - сообщила станция.

Как сообщалось, энергоблок №3 был отключен на ремонт 13 мая.

В настоящее время на Курской АЭС энергоблоки №№ 3 и 4 работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблоки №№ 1 и 2 - в режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы.

Курская АЭС по мощности входит в число крупнейших атомных станций страны. Доля в установленной мощности всех электростанций Черноземья (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области) составляет более 50%. На станции - четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей установленной мощностью 2 ГВт (за вычетом блоков №№ 1 и 2). Они были подключены к единой энергетической системе страны в 1976, 1979, 1983 и 1985 годах соответственно. В 1994-2009 годах все действующие энергоблоки прошли глубокую техническую модернизацию.