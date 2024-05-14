Курская АЭС отключила на два месяца энергоблок №3 для ремонта

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Курская АЭС вывела энергоблок №3 на плановый ремонт с элементами модернизации, сообщила пресс-служба станции.

"13 мая 2024 года энергоблок N3 Курской АЭС выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт, предусмотренный годовым графиком концерна "Росэнергоатом", длительностью 65 суток", - говорится в сообщении.

Блок модернизируют, и будет продлен срок его экскплуатации.

Сейчас на Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок №4. Энергоблоки №1 и №2 находятся в режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы.