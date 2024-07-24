Госдума приняла закон об агроагрегаторах

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит в действующее законодательство определение "агроагрегаторы" – организации, содействующие в поставке продукции фермерских хозяйств в торговые сети.

Поправка была внесена в законопроект №492926-8, авторы поправки – зампред Госдумы Алексей Гордеев и глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

В закон "О развитии сельского хозяйства" добавляется новая статья: "Развитие инфраструктуры рынка фермерской продукции".

"В целях развития инфраструктуры рынка фермерской продукции осуществляют деятельность агроагрегаторы – организации, основные виды деятельности которых относятся к сфере обращения фермерской продукции и которые соответствуют критериям, определяемым правительством РФ", - говорится в поправке.

Агрегаторы, которые являются сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, могут претендовать на государственную поддержку по полному спектру: кредиты, страхование рисков, обеспечение обновления основных средств, информационное обеспечение при реализации государственной аграрной политики. Агроагрегаторам, не менее 51% акций которых принадлежат сельскохозяйственным товаропроизводителям, отнесенным к субъектам малого предпринимательства, государственная поддержка оказывается в рамках обеспечения доступности кредитных ресурсов.

В поправках уточняется, что крестьянские (фермерские) хозяйства могут быть созданы без образования юридического лица. В 2003 г. закон "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" исключал из числа сельхозтоваропроизводителей фермерские хозяйства, созданные как юридические лица в соответствии с ранее действовавшим одноименным законом РСФСР (от 22 ноября 1990 г. №348-1).

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Принятый закон также переносит с 1 сентября 2024 года на 1 сентября 2025 года вступление в силу новых требований к маркировке органической продукции.