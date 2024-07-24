Госдума утвердила техрегламент на некурительную табачную продукцию

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который запрещает в России производство насвая и снюса, а также устанавливает обязательные требования к некурительной табачной продукции, правила ее идентификации, а также требования к маркировке.

Документ №99437-8 в апреле 2022 года внесло в парламент правительство.

Принятый закон закрепляет требования к ингредиентам, используемым при производстве некурительной табачной продукции. Так, запрещается использовать вещества, которые делают некурительную табачную продукцию более привлекательной. Это касается ароматизаторов, красителей и добавок, которые могут усиливать зависимость от табака и никотина, включая соли никотина и аммоний. Сахар можно использовать только для замещения потерянного во время технологической обработки. Содержание никотина в некурительных табачных изделиях не должно превышать 10 миллиграммов на одно изделие.

Производители и импортеры некурительной табачной продукции должны ежегодно до 31 марта представлять отчет о составе своей продукции в Минздрав. В отчете указываются сведения о некурительных табачных изделиях, проданных в прошедшем году. Правительство утверждает форму отчета, порядок его подачи и правила представления данных о токсикологических исследованиях ингредиентов.

Принятый депутатами закон также вносит в действующее законодательство определение насвая (вид некурительного табачного изделия, предназначенный для сосания и изготовленный из табака, извести и других ингредиентов) и снюса (вид некурительного табачного изделия, предназначенный для сосания и полностью или частично изготовленный из очищенной табачной пыли и (или) мелкой фракции резаного табака с добавлением или без добавления иных ингредиентов) и вводит запрет на их производство в России.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.