Противотуберкулезная вакцина "ГамТБвак" может стать доступна в РФ в 2025 году

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Третья стадия клинических испытаний новой противотуберкулезной вакцины "ГамТБвак" на более 2 тыс. пациентов фактически завершена, вакцина может стать доступна в середине следующего года, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"В настоящее время данная вакцина "ГамТБвак" закончила фактически третью стадию клинических испытаний на людях, а это более 2 тыс. пациентов. (...) Сейчас идет статистическая обработка. Если все будет, как планировалось, то страна в середине 2025 года будет иметь свою бустерную вакцину, которая будет защищать людей от инфицирования туберкулезом", - сказал Гинцбург на форуме "Здоровое общество" в среду.

По его словам, таким же образом планируется создать вакцину от латентных форм туберкулеза. "Тогда человечество будет обеспечено всем набором вакцинных препаратов, которые в принципе должны изменить эпидемиологию этого заболевания", - добавил он.