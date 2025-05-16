Минздрав заявил о снижении смертности от туберкулеза за 10 лет на 67%

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В России с 2015 по 2024 год заболеваемость туберкулезом снизилась на 53,5%, а смертность от заболевания уменьшилась на 67,3%, говорится в материалах к коллегии "Об итогах работы Минздрава в 2024 году".

"Заболеваемость и смертность от туберкулеза (случаев на 100 тысяч населения): (на) 53,5% снизилась заболеваемость за период 2015-2024 гг.; (на) 67,3% снизилась смертность за период 2015-2024 годов", - отмечается в материалах.

За этот период число случаев заболеваемости на 100 тысяч населения снизилось с 57,7 до 26,9; смертей - с 9,2 до 3.

Также в материалах сообщается, что в 2024 году зарегистрировано более 1,1 млн случаев COVID-19.

Показатели госпитализации больных гриппом и ОРВИ на пике эпидемии составили 2,25 на 10 тысяч населения и были в два раза ниже по сравнению с сезоном 2022-2023 годов.

Число новых случаев ВИЧ-инфекции в 2024 году составило 48,3 тысячи. По сравнению с 2023 годом этот показатель уменьшился на 6,6% (тогда он составлял 55,9 тысячи). Охват скринингом на антитела к ВИЧ в 2024 году составил 37% от населения (рост на 2,2% по сравнению с 2023 годом).