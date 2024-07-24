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В порту Архангельска при пожаре на научно-исследовательском судне пострадал человек

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Архангельская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с задымлением на судне "Григорий Михеев" в морском порту Архангельск, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным задымление случилось в машинном отделении по техническим причинам. Пожарные МЧС его уже потушили.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Архангельской области, сигнал о пожаре поступил спасателям в 15:40.

"На судне находились 15 членов экипажа и восемь участников экспедиции. Сработала автоматическая система пожаротушения. Первые подразделения МЧС России прибыли на место через 7 минут. Пожарные вывели на свежий воздух одного пострадавшего и передали его медикам. Остальные люди эвакуировались самостоятельно", - говорится в сообщении.

Поиск очага возгорания затрудняло сильное задымление. Пожар тушили 10 единиц пожарной техники и более 35 специалистов.

В 16:45 пожар ликвидировали на площади 20 кв. м.

Причина возгорания устанавливается.

Архангельск МЧС
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