Пашинян не считает необходимым референдум о присоединении Армении к ЕС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает нужным проводить референдум о вступлении страны в Евросоюз.

"Проводить референдум, чтобы узнать мнение народа (о вступлении в ЕС - ИФ), извините, но я как официальное лицо знаю мнение народа Армении", - заявил он на "Армянском демократическом форуме" в Ереване.

По его словам, Армения готова быть близко к ЕС, насколько это возможно.

"И мы на самом высоком уровне заявляли о нашей политической воле быть ближе к ЕС. Если б я считал, что народ Армении не разделяет этого мнения, то не делал бы таких заявлений, а если бы народ Армении был против, то в условиях моего заявления я бы уже не был бы премьер-министром", - отметил Пашинян.

При этом он заявил, что сейчас внутри происходят процессы, которым должны быть даны оценки.