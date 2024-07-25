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Песков сообщил, что меры по таргетированию инфляции будут продолжены

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в России вызывает обеспокоенность у властей, меры по ее таргетированию будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать данные Росстата о том, что за первое полугодие 2024 года цены на авиабилеты экономкласса выросли примерно на 30%.

"Определенные инфляционные процессы есть, это вызывает обеспокоенность и у правительства, и у Центробанка, поэтому прорабатываются разные меры, - сказал Песков. - Таргетирование инфляции - это один из приоритетов".

"Меры будут разрабатываться, реализовываться, но инфляционные процессы есть, и это приводит к повышению цен в различных сегментах, в том числе, в авиаперевозках", - добавил он.

Дмитрий Песков Росстат Банк России
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