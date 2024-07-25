Во Всероссийском музее Пушкина сменился директор

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Новым директором Всероссийского музея А. С. Пушкина назначена Ольга Корнева, возглавлявший его в течение 30 лет Сергей Некрасов с 24 июля занял должность президента, сообщили в Минкультуры РФ.

Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Корнева с 2018 года занимала должность первого заместителя директора Музея железных дорог.

Ее основными задачами на новом месте работы станут дальнейшее развитие институции, расширение использования современных инструментов в деятельности музея и укрепление его позиции как одного из ведущих культурных центров страны, отметили в ведомстве.