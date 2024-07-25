Мурашко предупредил о росте риска ранней смерти при недосыпе

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Сон продолжительностью менее шести часов в сутки повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти, следует из презентации, которую продемонстрировал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Люди с продолжительностью сна менее шести часов в сутки имеют: на 48% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 30% более высокий риск ранней смерти", - говорится в материалах, продемонстрированных на форуме "Здоровое общество" в четверг.

По словам министра, продолжается изучение того, как недостаток сна влияет на когнитивные функции и процессы памяти. Есть ряд исследований, которые показывают влияние нарушений сна на питание. Как отмечается в презентации министра, недостаток сна может снижать когнитивные функции и производительность труда на 40%.

Физическая нагрузка продолжительностью 20 минут в день снижает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, сообщил Мурашко. Снижение риска метаболических нарушений может достигать в этом случае 50%.

По словам министра, низкая активность ассоциирована с ожирением, которое, в свою очередь, повышает риски развития 12 видов рака.

Министр отметил, что если, в частности, избегать употребления переработанного мяса и снизить общий объем красного мяса в рационе в пользу овощей, можно предотвратить более 50% случаев рака толстого кишечника. Почти 80% случаев рака печени можно предотвратить, если не злоупотреблять алкоголем, а также своевременно вакцинироваться от гепатита В.