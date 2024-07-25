Экс-председатель правления Джаст-банка Михайловская признана банкротом

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в четверг по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий) признал несостоятельным (банкротом) бывшего председателя правления Джаст-банка Владимиру Михайловскую.

В информации АСВ, размещенной на сайте агентства, сообщается, что суд ввел в отношении нее процедуру реализации имущества, а требования банка в размере более 2 млрд рублей включены в реестр кредиторов должника.

Ранее суд по заявлению АСВ привлек Михайловскую и бывшего владельца банка Ленура Ислямова к субсидиарной ответственности. Ее размер - 2,1 млрд рублей. Основанием для привлечения к ответственности послужила выдача банком заведомо невозвратных кредитов.

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации 2 ноября 2015 года в связи "с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных".

Арбитражный суд Москвы в марте 2016 года признал обоснованным заявление Сбербанка РФ о банкротстве Ислямова. Суд тогда ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов гражданина и включил требование заявителя в размере 1,2 млрд рублей в его реестр кредиторов. В июле того же года он был признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества.