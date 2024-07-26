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Движение транспорта приостановлено на Военно-Грузинской дороге из-за схода селя

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта приостановлено на участке Военно-Грузинской дороги из-за схода селя на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи со сходом селя на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из РФ с 17:20 26 июля", - говорится в сообщении.

Ограничения введены до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога проходит в высокогорье и в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога Грузия МСЧ РФ
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