Медведев и Дюмин продолжат курировать развитие ОПК по своим направлениям

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Первый зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев и помощник президента Алексей Дюмин продолжат курировать развитие оборонно-промышленного комплекса по своим направлениям наравне с секретарем Совбеза Сергеем Шойгу, на которого также были возложены обязанности координатора отрасли.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, означает ли назначение Шойгу координатором работы по развитию ОПК, что Медведев и Дюмин больше не будут заниматься этой темой.

"Нет, они продолжают курировать каждый по своим направлениям. Это очень объемная тема, поэтому все в соответствии с распределением обязанностей занимаются своими вопросами, - сказал Песков.

О возложении на Шойгу новых обязанностей 4 июня объявил Владимир Путин.

"Мы практически с коллегами в течение дня этот вопрос обсуждали, достаточно, мне кажется, пообсуждали, надо завершать эту работу, здесь тянуть не нужно. Поскольку вопросы такие разноплановые, нужно учесть и рентабельность производства, нужно обеспечить поступление в Минобороны соответствующей техники, здесь нужен независимый координатор, этим координатором будет секретарь Совета безопасности (Сергей Шойгу - ИФ)", - отметил тогда президент.