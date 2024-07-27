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Жертвами тайфуна "Гаеми" на Филиппинах и Тайване стали 25 человек

Жертвами тайфуна "Гаеми" на Филиппинах и Тайване стали 25 человек
Последствия тайфуна на Филиппинах
Фото: Josefiel Rivera/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Тайфун "Гаеми" достиг Китая, оставив масштабные разрушения на Тайване и Филиппинах.

Как сообщает Assiciated Press, на Тайване зафиксированы оползни и подтопления, погибли три человека.

На Филиппинах число жертв выросло уже до 22.

The Guardian сообщает, что в столице Филиппин Маниле выпало более 300 мм осадков, что привело к масштабным подтоплениям. В некоторых районах вода поднималась до высоты одноэтажных зданий.

На Тайване по меньшей мере в четырех районах за 14 часов выпало более 1000 мм осадков. Отмечается, что проходя остров, тайфун ослаб до урагана, а затем, когда достиг побережья материкового Китая, - до тропического шторма.

Как ожидается, на юго-востоке Китая может выпасть 200-300 мм осадков, а в течение двух-трех дней "Гаеми" окончательно угаснет. st.

Филиппины Манила Тайвань Гаеми
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