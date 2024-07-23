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Военные Тайваня частично отменили ежегодные учения из-за приближения тайфуна

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Командование тайваньских военных приняло решение отменить часть мероприятий в рамках ежегодных военных учений Han Kuang из-за движения к Тайваню тайфуна "Гаеми", сообщает во вторник телеканал Channel News Asia.

"В данный момент воздействие тайфуна отчетливее ощущается на востоке. Из-за ситуации с тайфуном мы внесем некоторые корректировки в ряд учений на море и на воздухе", - приводит он слова представителя тайванских военных Сунь Лифана.

Местные метеорологи классифицируют "Гаеми" как тайфун средней силы. Ожидается, что он достигнет Тайваня в среду, вызовет сильные дожди и ветра на северо-востоке острова. В данный момент порывы ветра "Гаеми" достигают 144 км/ч. Синоптики обнародовали предупреждение о погодной опасности.

Китай Пекин Тайвань КНР Гаеми
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