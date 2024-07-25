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Силовики в Дагестане задержали троих подозреваемых в связях с боевиками

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники спецслужб в дагестанском Каспийске задержали нескольких мужчин, подозреваемых в связях с террористами, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах региона.

"Были проведены оперативно-розыскные мероприятия по нескольким адресам города Каспийска с привлечением сотрудников ФСБ и МВД. Таким образом задержаны трое интересующих спецслужбы лиц. Их сейчас допрашивают. Эта информация предварительная", - сказал собеседник агентства.

Дагестан Каспийск МВД ФСБ
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