Николай Патрушев заявил, что разработка систем РСМД ведется и будет выполнена в срок

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Разработка ракетных систем средней и меньшей дальности сейчас ведется и будет выполнена в срок, заявил в воскресенье помощник президента РФ Николай Патрушев.

"Разработка действительно ведется, все работы будут выполнены в срок", - сказал он в эфире Первого канала.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на главном параде ВМФ в Петербурге, заявил, что в случае развертывания в Германии американских высокоточных ракетных комплексов Россия будет считать себя свободной от односторонне взятого на себя моратория по неразвертыванию ракет меньшей и средней дальности (РСМД).