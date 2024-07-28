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Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента России Владимира Путина орденом святого благоверного князя Александра Невского.

Орден Святого благоверного князя Александра Невского - общецерковная награда Русской православной церкви, входит в перечень высших орденов РПЦ и является пятым по старшинству орденом РПЦ. Девиз ордена - "Не в силе Бог, а в правде". Орден имеет три степени. Орден учрежден определением патриарха Кирилла и Священного Синода от 13 апреля 2021 года по случаю 800-летия благоверного князя Александра Невского.

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Орденом Александра Невского награждаются: военнослужащие, дипломаты, государственные деятели, священнослужители, монашествующие и миряне, внесшие выдающийся вклад в защиту и процветание Отечества, в укрепление мира и согласия между живущими в нем народами, в развитие межгосударственных отношений, внешних связей Русской православной церкви, а также внесшие выдающийся личный вклад в дело увековечения подвига благоверного князя, в том числе в строительство храмов и других памятных мест, связанных с его именем.

Князь Александр Невский (1221-1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии - великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного.

Владимир Путин РПЦ орден Александра Невского патриарх Кирилл
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