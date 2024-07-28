Патриарх Кирилл наградил Путина орденом Александра Невского

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил президента России Владимира Путина орденом святого благоверного князя Александра Невского.

Орден Святого благоверного князя Александра Невского - общецерковная награда Русской православной церкви, входит в перечень высших орденов РПЦ и является пятым по старшинству орденом РПЦ. Девиз ордена - "Не в силе Бог, а в правде". Орден имеет три степени. Орден учрежден определением патриарха Кирилла и Священного Синода от 13 апреля 2021 года по случаю 800-летия благоверного князя Александра Невского.

Орденом Александра Невского награждаются: военнослужащие, дипломаты, государственные деятели, священнослужители, монашествующие и миряне, внесшие выдающийся вклад в защиту и процветание Отечества, в укрепление мира и согласия между живущими в нем народами, в развитие межгосударственных отношений, внешних связей Русской православной церкви, а также внесшие выдающийся личный вклад в дело увековечения подвига благоверного князя, в том числе в строительство храмов и других памятных мест, связанных с его именем.