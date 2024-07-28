Путин посетил Александро-Невскую лавру

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин прибыл в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге.

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра - старейший монастырь Санкт-Петербурга, уникальный комплекс памятников архитектуры XVIII - XIX веков. Он был основан по указу Петра I в 1713 году. В 1724 году он перенес из Владимира в Лавру мощи святого благоверного великого князя Александра Невского.

Здание двухэтажной Благовещенской - Александро-Невской церкви - первое каменное строение монастыря и один из самых характерных памятников петербургской архитектуры начала XVIII века. Это первый каменный храм в новой столице, который был заложен в 1717 году. Проект церкви принадлежит архитекторам Доменико Трезини и Теодору Швертфегеру.

Богослужения в Благовещенской церкви прекратились только после закрытия в 1933 году. Ее первый этаж был передан Музею городской скульптуры, а второй в 1935 году был разделен на отдельные помещения. В 1948-1949 годах оба этажа Благовещенской церкви занял Музей Городской скульптуры. После проведения ремонтных работ в 1950 году церковь открылась для посетителей музея.

В 2021 году во время празднования 800-летия юбилея князя Александра Невского верхний храм Благовещенской церкви был возвращен монастырю. В настоящее время храм открыт ежедневно, в нем совершаются молебны, по выходным дням и в престольный праздник - Божественная литургия. На время реставрации Свято-Троицкого собора здесь временно находится главная святыня Лавры - мощи святого благоверного князя Александра Невского. Они помещены в историческую раку и серебряную гробницу, возвращенные монастырю в 2023 году из Эрмитажа.

Нижний храм был передан Александро-Невской лавре в 2023 году. В нем также регулярно проходят богослужения.