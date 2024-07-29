Подавленный беспилотник повредил коммунальный объект под Воронежем

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Воронежской области подавлен беспилотник, при его падении поврежден коммунальный объект, сообщил глава региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Острогожском районе обнаружен и подавлен БПЛА. При его падении был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод", - написал губернатор в своем телеграм-канале в понедельник.

Гусев отметил, что в результате падения дрона возник пожар, который уже ликвидирован местными силами. По предварительной информации, пострадавших нет.

Накануне вечером Гусев сообщил об опасности атаки беспилотников на территории региона.