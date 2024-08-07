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Житель Воронежа ранен при падении БПЛА

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об одном пострадавшем в результате падения обломков БПЛА в областном центре в среду.

"По уточнённой информации, в результате падения обломков БПЛА сегодня пострадал один человек на Ленинском проспекте Воронежа. С непроникающими ранениями он был доставлен в больницу. Жизни пациента ничто не угрожает, он находится в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время ему удалят осколки", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

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Ранее он сообщал, что пострадавших в городе нет.

Рано утром в среду над регионом были нейтрализованы два беспилотника. Обломки обоих сбитых БПЛА упали на двух улицах областного центра. На данный момент известно о 22 повреждённых квартирах, пяти нежилых помещениях и 38 автомобилях в Центральном и Левобережном районах облцентра.

Воронеж
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