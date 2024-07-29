В РФ утвердили обновленную Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 г.

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило обновленную Стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года.

Как сообщается в телеграм-канале правительства, стратегия подразумевает два сценария развития отечественного минерально-сырьевого комплекса. Базовый - обеспеченность запасами и добыча полезных ископаемых останутся практически на существующем уровне. Целевой - опережающее наращивание минерально-сырьевой базы для обеспечения растущего спроса на полезные ископаемые. Для этого планируется открыть новые крупные месторождения, в том числе в Арктике и на Дальнем Востоке.

В числе основных задач обновленной стратегии: существенное повышение степени переработки и потребления минерального сырья внутри страны, создание необходимой инфраструктуры для разработки и внедрения новых технологий.

"Важно в полном объеме обеспечить текущие и перспективные потребности экономики в стратегических видах твердых полезных ископаемых, при этом существенно сократив зависимость от иностранных поставок. Прежде всего - марганца, хрома и титана", - приводятся в сообщении слова председателя правительства Михаила Мишустина.

Ранее сообщалось, что Россия поставила цель нацелить геологоразведку на поиск редкоземельных материалов и другого сырья для развития приоритетных отечественных производств. Ожидается значительное увеличение спроса на них на фоне ускоренных темпов роста ОПК, металлургии, химической индустрии, строительного сектора и других ключевых отраслей.