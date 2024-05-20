Турпоток из России в Египет в январе-апреле вырос на 15%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Количество российских туристов, посетивших Египет с января по апрель 2024 года, выросло примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил министр туризма и древностей Египта Ахмед Исса журналистам в понедельник.

"В прошлом году нас посетили 1,5 млн российских туристов. За четыре месяца 2024 года мы видим рост турпотока из России на 15%", - сказал он в кулуарах Африканского туристического форума (Africa Tourism Forum) в Шарм-эль-Шейхе, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он также сообщил, что Египет планирует увеличивать зарубежный туристический поток ежегодно на 25%, чтобы достичь показателя в 30 млн туристов к 2030 году.

Как сообщил в кулуарах форума председатель совета директоров туроператора FUN&SUN Тарас Демура со ссылкой на оценки экспертов, российский рынок для Египта является вторым по объему после Германии, и по итогам 2024 года турпоток из России в Египет может достичь 1,6 млн человек.

В свою очередь гендиректор Rixos Hotels Egypt Эркан Йылдырым сообщил, что, по его прогнозу, рост туристического потока из России в Египет по итогам года может достичь 35%.

"Я ожидаю - исходя из полетной программы туроператоров, которая мне известна, и доли возвращающихся гостей - увеличения объема российского рынка на 30-35% по итогам года", - сказал он журналистам.

Он уточнил, что сеть Rixos Hotels Egypt уже наблюдает рост турпотока из России более чем на 40% по итогам января-апреля, что отчасти связано с открытием новых объектов и маркетинговой кампанией.

Africa Tourism Forum проходит с 20 по 21 мая в Шарм-эль-Шейхе. В нем принимают участие представители дипмиссий стран континента, а также туроператоры, в том числе российские.

По данным Погранслужбы ФСБ России, в первом квартале 2024 года в Египет выехали 300 тыс. российских граждан. Это почти на 10% больше, чем за тот же период годом ранее.