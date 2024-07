Суд открыл конкурсное производство в отношении компании-эмитента облигаций OR Group

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - рбитражный суд Москвы открыл конкурсное производство в отношении ООО "ОР" - эмитента облигаций OR Group, снятых с биржевых торгов в мае 2023 года.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", сообщается в судебной картотеке.

Сроки введения процедуры пока не раскрываются.

Ранее конкурсное производство было открыто в отношении ООО "Арифметика" (микрокредитная компания OR Group) и ООО "Фабрика С-Теп" (основной производственный актив OR Group). Головная компания OR Group - ПАО "ОР Групп", а также ООО "Дизайн студия" (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров) пока находятся в процедуре наблюдения.

В отношении основателя OR Group, индивидуального предпринимателя Антона Титова введена процедура реструктуризации долгов.

Основными банками-кредиторами OR Group и истцами в делах о банкротстве компаний группы являются ВТБ, Сбербанк и Промсвязьбанк.