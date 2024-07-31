Правительство рассмотрит возможность учета стажа работы на Украине при определении права на страховую пенсию россиян

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на своем заседании в среду рассмотрит, в частности, проект федерального закона "Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, имеющих периоды работы на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики".

Как сообщает пресс-служба правительства, данный законопроект направлен на обеспечение возможности учёта периодов работы на территориях Украины и (или) ДНР, ЛНР при определении права на страховую пенсию гражданам РФ.

Одной из других тем заседания кабмина станет вопрос "о выделении Росморречфлоту в 2024 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям в целях возмещения расходов на осуществление морских перевозок грузов в Калининградскую область и из неё в условиях внешнего санкционного воздействия", информирует пресс-служба.