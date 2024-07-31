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Принят закон об обязанности встать на воинский учет при получении гражданства РФ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом и сразу в третьем чтении закон об обязательном условии для получения гражданства РФ - постановке на воинский учет.

Авторами закона стала группа депутатов от всех фракций во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным.

В настоящее время иностранные граждане и лица без гражданства мужского пола, приобретающие гражданство РФ и находящиеся в призывном возрасте, обязаны встать на воинский учет по месту жительства (месту пребывания).

Вместе с тем широкую огласку получают факты, когда после получения гражданства РФ такие лица уклоняются от исполнения воинской обязанности, отмечается в пояснительной записке.

В этой связи закон синхронизирует между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ. Для этого предусматривается обязанность органов МВД России предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ и планируется организация принесения Присяги гражданина РФ.

Закон также предусматривает, что неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим гражданство РФ, будет служить основанием для прекращения этого гражданства.

Госдума Вячеслав Володин МВД РФ
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