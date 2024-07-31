Принят закон об обязанности встать на воинский учет при получении гражданства РФ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом и сразу в третьем чтении закон об обязательном условии для получения гражданства РФ - постановке на воинский учет.

Авторами закона стала группа депутатов от всех фракций во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным.

В настоящее время иностранные граждане и лица без гражданства мужского пола, приобретающие гражданство РФ и находящиеся в призывном возрасте, обязаны встать на воинский учет по месту жительства (месту пребывания).

Вместе с тем широкую огласку получают факты, когда после получения гражданства РФ такие лица уклоняются от исполнения воинской обязанности, отмечается в пояснительной записке.

В этой связи закон синхронизирует между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства РФ. Для этого предусматривается обязанность органов МВД России предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ и планируется организация принесения Присяги гражданина РФ.

Закон также предусматривает, что неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим гражданство РФ, будет служить основанием для прекращения этого гражданства.