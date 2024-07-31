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МВД за I полугодие прекратило гражданство около 1 тыс. совершивших преступления новых граждан РФ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - МВД России за первое полугодие 2024 года прекратило гражданство около одной тысячи граждан, добровольно приобретших российское гражданство и привлеченных к уголовной ответственности, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в среду.

Более половины решений о прекращении гражданства приняты за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Как пояснила Волк, преступления, совершение которых влечет прекращение гражданства РФ, указаны в части 1 статьи 24 Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". В частности, гражданство прекращается за преступления террористической и экстремистской направленности, незаконный оборот оружия или наркотиков, госизмену, нападение на представителей власти, реабилитацию нацизма, призывы к развязыванию войны и другие.

Ирина Волк МВД
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