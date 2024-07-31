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В Кремле считают убийство Хании помехой мирному урегулированию в регионе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Кремле осуждают атаку по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, в результате которой тот был убит, считают, что эти действия направлены против установления мира в регионе.

"Мы решительно осуждаем эту атаку, которая привела к гибели господина Хании. Мы считаем, что подобные действия направлены против попыток установления мира в регионе, более того, могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в этот день убийство Хании осудили в российском МИД и призвали "все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от шагов, которые могут привести к драматической деградации обстановки в сфере безопасности в регионе и спровоцировать крупномасштабную вооруженную конфронтацию".

Хания был убит ранним утром 31 июля в Тегеране. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль.

Дмитрий Песков Израиль ХАМАС МИД Исмаил Хания Кремль
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