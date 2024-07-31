Гражданин Украины осужден на 25 лет за поджоги на Московской железной дороге

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Военный суд приговорил к 25 годам колонии строгого режима гражданина Украины, совершившего поджоги на Московской железной дороге, сообщает в среду управление ФСБ по Москве и Московской области.

"Вторым Западным окружным военным судом украинец признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и приговорен к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима с отбыванием первых шести лет в тюрьме со штрафом в размере 700 тыс. рублей", - сообщили в управлении. Приговор вступил в законную силу.

По данным спецслужбы, осужденный Сергей Кармазин "был завербован сотрудниками СБУ на территории Польши в городе Быдгощ при непосредственном участии польских специальных служб, а его проверка и подготовка перед заброской в Россию проводилась в Риге совместно с сотрудниками специальных служб Латвийской hеспублики".

"В конце ноября 2022 г. для осуществления террористической деятельности под видом беженца он направлен из Латвии в Россию с целью легализации и получения российского гражданства", - сообщили в УФСБ.

По версии следствия, Кармазин "по команде куратора из СБУ в ночное время осуществил поджоги двух шкафов сигнализации, централизации и автоматической блокировки Московской железной дороги".

У него были изъяты средства связи и электронные носители информации, содержащие фото и видеоотчёты, а также переписка с сотрудником СБУ.