По предварительным данным, при взрыве газа в Нижнем Тагиле никто не погиб

Фото: РИА Новости

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Погибших в результате взрыва газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле нет, однако под завалами могут оставаться люди, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

Там уточнили, что из-под завалов извлечены живыми шесть человек. Под обломками могут оставаться еще до девяти человек.

"Люди под завалами подают признаки жизни. Есть надежда обнаружить их живыми", - сказали в экстренных службах.

В МЧС РФ подтвердили, что пострадали шесть человек, в том числе трое детей.

В готовность приведена авиация и спасатели отряда "Центроспас" МЧС РФ. На базе Главного управления МЧС РФ по Свердловской области открыта горячая линия.