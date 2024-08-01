По предварительным данным, при взрыве газа в Нижнем Тагиле никто не погиб
Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Погибших в результате взрыва газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле нет, однако под завалами могут оставаться люди, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.
Там уточнили, что из-под завалов извлечены живыми шесть человек. Под обломками могут оставаться еще до девяти человек.
"Люди под завалами подают признаки жизни. Есть надежда обнаружить их живыми", - сказали в экстренных службах.
В МЧС РФ подтвердили, что пострадали шесть человек, в том числе трое детей.
В готовность приведена авиация и спасатели отряда "Центроспас" МЧС РФ. На базе Главного управления МЧС РФ по Свердловской области открыта горячая линия.