Девятого пострадавшего извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Еще одного пострадавшего извлекли из-под завалов на месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Только что извлекли девятого пострадавшего - мужчину по имени Ринат. Он отказался от госпитализации", - отметил Горелых.

Со своей стороны пресс-служба МЧС РФ сообщила, что из-под завалов извлечен выживший ребенок.

"Всего пострадали девять человек, из них пять детей. Поисково-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Корреспондент телеканала "Россия 24" (ВГТРК) сообщил с места события, что, по официальным данным, три человека числятся без вести пропавшими, ведется их поиск.

Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Среди них, по данным Горелых, четырехмесячный младенец, мальчик 5-6 лет, два подростка 2012 года рождения, трое мужчин и одна женщина.

В Нижнем Тагиле в результате взрыва газа обрушились два подъезда жилой пятиэтажки, расположенной на Сибирской улице.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).