Минтранс утвердил порядок обезвреживания дронов сотрудниками ведомственной охраны

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Министерство транспорта утвердило приказ о порядке пресечения функционирования беспилотных транспортных средств сотрудниками ФГУП "Управление ведомственной охраны Минтранса РФ".

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он утверждает перечень должностных лиц ФГУП, а также регламентирует их действия при принятии решения о пресечении движения беспилотников (воздушных, надводных и подводных) "в целях отражения нападения либо угрозы нападения" на охраняемые предприятием объекты.