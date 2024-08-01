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Минтранс утвердил порядок обезвреживания дронов сотрудниками ведомственной охраны

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Министерство транспорта утвердило приказ о порядке пресечения функционирования беспилотных транспортных средств сотрудниками ФГУП "Управление ведомственной охраны Минтранса РФ".

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он утверждает перечень должностных лиц ФГУП, а также регламентирует их действия при принятии решения о пресечении движения беспилотников (воздушных, надводных и подводных) "в целях отражения нападения либо угрозы нападения" на охраняемые предприятием объекты.

Пресечение беспилотников, согласно приказу, может осуществляться посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления ими; воздействия на пульты управления; повреждения или уничтожения. Принимать такие решения уполномочены директор филиала ФГУП и "работник подразделения ведомственной охраны, непосредственно осуществляющий охрану объекта".

Минтранс РФ
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