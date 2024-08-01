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В Ростовской области при столкновении грузовика и автобуса пострадали 8 человек

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Ростовской области на дороге "Аксай - Большой Лог - Новочеркасск" столкнулись грузовик и автобус, пострадали восемь человек, сообщил телеграм-канал Госавтоинспекции региона.

"Водитель "МАЗ", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и опрокинулся, после чего столкнулся с пассажирским автобусом "ПАЗ", следовавшим по маршруту "Ростов-Новочеркасск". В результате ДТП восемь человек обратились за медицинской помощью, пятеро из которых госпитализированы", - говорится в сообщении.

После столкновения автобус наехал на колесоотбойный брус и съехал в кювет.

"Госпитализирован водитель большегруза и четверо пассажиров автобуса", - уточнили в ГАИ.

ГАИ Новочеркасск Аксай Большой Лог Ростовская область
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