В Ростовской области при столкновении грузовика и автобуса пострадали 8 человек

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Ростовской области на дороге "Аксай - Большой Лог - Новочеркасск" столкнулись грузовик и автобус, пострадали восемь человек, сообщил телеграм-канал Госавтоинспекции региона.

"Водитель "МАЗ", по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и опрокинулся, после чего столкнулся с пассажирским автобусом "ПАЗ", следовавшим по маршруту "Ростов-Новочеркасск". В результате ДТП восемь человек обратились за медицинской помощью, пятеро из которых госпитализированы", - говорится в сообщении.

После столкновения автобус наехал на колесоотбойный брус и съехал в кювет.

"Госпитализирован водитель большегруза и четверо пассажиров автобуса", - уточнили в ГАИ.