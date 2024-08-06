На Кубани в ДТП с микроавтобусом пострадали и погибли люди

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае под Армавиром столкнулись грузовик, легковая машина и микроавтобус Mercedes, пострадали 13 человек, есть погибшие, сообщили в управлении МЧС по региону.

Авария произошла на 178-м километре дороги Р-217 "Кавказ". Сообщение о ДТП поступило от оперативного дежурного из Армавира в 15:45 по Москве 6 августа.

Данные о 13 пострадавших и о погибших - предварительные. По информации МЧС, в микроавтобусе находились 17 человек, в легковом автомобиле - пять человек.

Движение на автодороге не перекрывалось. В ликвидации последствий ДТП участвуют 31 спасатель и 10 единиц техники.

Ранее в оперативных службах региона "Интерфаксу" сообщили, что в этом ДТП два человека погибли и 11 пострадали.