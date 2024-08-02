Два человека ранены в результате атаки беспилотников по Шебекинскому округу

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках беспилотников ВСУ в городе Шебекино и селе Ржевка, два человека пострадали.

"В Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе по многоквартирному дому ранен мужчина. Пострадавший с осколочным ранением бедра доставлен бригадой скорой в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в своем телеграм-канале утром в пятницу.

Он добавил, что в селе Ржевка дрон атаковал частный жилой дом. Мужчине с осколочными ранениями лица медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации он отказался. В доме пробита кровля и выбиты окна.

"В результате еще одной атаки дрона в Ржевке повреждены кровли еще в одном доме и гараже. Третий дрон сдетонировал на гараж, вследствие чего в нем начался пожар. Возгорание ликвидировано", - уточнил Гладков.