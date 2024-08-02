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Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Пермском крае

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд сообщением "Уренгой - Москва" столкнулся с грузовиком в Горнозаводской городском округе Пермского края, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своем телеграм-канале в пятницу.

"О столкновении поезда №11 "Уренгой-Москва" с грузовиком в Горнозаводском округе. Среди пассажиров поезда пострадавших нет. Состав отогнан на станцию Европейская. Организуем всю необходимую помощь", - написал он.

Губернатор поручил краевому Минздраву держать ситуацию на контроле, оперативно оказать помощь пострадавшему водителю грузовика и обеспечить транспортировку в больницу.

Для выяснения обстоятельств происшествия создан оперативный штаб во главе с первым заместителем начальника Свердловской железной дороги.

В свою очередь в телеграм-канале СвЖД сообщается, что инцидент произошел в 7:35 по местному времени (5:35 по Москве) на перегоне Европейская - Усть-Тискос.

"Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся поездом №11 Новый Уренгой - Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались.

Схода подвижного состава нет.

"Повреждены внешние элементы локомотива и автомобиль (зажат под электровозом). На место происшествия направлен восстановительный поезд станции Чусовская", - отмечает пресс-служба.

Движение поездов на участке временно приостановлено. Маршруты пригородных поездов №6841 и №6842 Европейская - Чусовская - Европейская ограничены от/до станции Бисер.

Дмитрий Махонин Пермский край
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