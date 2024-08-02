Почти 1700 машин скопилось с обеих сторон Крымского моста

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту с обеих сторон в пятницу утром ожидают уже почти 1700 автомобилей, сообщается в телеграм-канале, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"10:00. В очереди со стороны Тамани находится 1400 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 298 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Время ожидания досмотра со стороны Кубани оценивается примерно в четыре часа, со стороны Крыма - около часа.

На 9:00 в очереди со стороны Кубани стояло 1200 машин, со стороны Крыма - менее 200.