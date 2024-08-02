Губернатор Севастополя сообщил о штатной ликвидации остатков ракеты ATACMS

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Севастополе ликвидация частей сбитой ночью ракеты ATACMS и ее суббоеприпасов, рассыпавшихся по проспекту Генерала Острякова, прошла без происшествий, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Теперь, по его словам, начинается восстановление линии электропередачи, которая была оборвана при падении ракеты.

Ранее губернатор сообщил, что в ночь на 2 августа была отражена атака на Севастополь с применением ракет ATACMS с суббоеприпасами. Фугасная часть одной из сбитых ракет упала на крышу девятиэтажного дома на улице Симонка на Северной стороне Севастополя, ее остатки удалось вывезти для уничтожения на полигон. Еще одна ракета упала на проспекте Генерала Острякова рядом с центром города. Оперштаб решил уничтожить ее части и боеприпасы на месте.