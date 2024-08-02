Поиск

Губернатор Севастополя сообщил о штатной ликвидации остатков ракеты ATACMS

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Севастополе ликвидация частей сбитой ночью ракеты ATACMS и ее суббоеприпасов, рассыпавшихся по проспекту Генерала Острякова, прошла без происшествий, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Теперь, по его словам, начинается восстановление линии электропередачи, которая была оборвана при падении ракеты.

Ранее губернатор сообщил, что в ночь на 2 августа была отражена атака на Севастополь с применением ракет ATACMS с суббоеприпасами. Фугасная часть одной из сбитых ракет упала на крышу девятиэтажного дома на улице Симонка на Северной стороне Севастополя, ее остатки удалось вывезти для уничтожения на полигон. Еще одна ракета упала на проспекте Генерала Острякова рядом с центром города. Оперштаб решил уничтожить ее части и боеприпасы на месте.

Михаил Развожаев Севастополь ATACMS
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС предложила ограничить участие РЖД в капитале компаний на рынке

ФАС предложила ограничить участие РЖД в капитале компаний на рынке

Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле увеличилось до шести

Сенатор Савельев стал фигурантом дела о приготовлении к убийству

Сенатор Савельев стал фигурантом дела о приготовлении к убийству

Сенатор Дмитрий Савельев лишен неприкосновенности и задержан

Генпрокурор РФ просит лишить неприкосновенности сенатора Савельева

Генпрокурор РФ просит лишить неприкосновенности сенатора Савельева

Сенаторы РФ одобрили закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Число погибших на месте ЧП в Нижнем Тагиле увеличилось до пяти

Число погибших на месте ЧП в Нижнем Тагиле увеличилось до пяти

СФ одобрил закон об обязанности владельцев популярных телеграм-каналов сообщать о себе РКН

Эксперты ФСБ рекомендуют отказаться от использования российского браузера "Спутник"

Совфед одобрил закон об обязанности встать на воинский учет при получении гражданства РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });