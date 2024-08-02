Совфед одобрил закон об обязанности встать на воинский учет при получении гражданства РФ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сенаторы одобрили закон об обязательном условии для получения гражданства России - постановке на воинский учет.

Сейчас иностранцы и лица без гражданства мужского пола и призывного возраста, приобретающие гражданство России, обязаны встать на воинский учет по месту жительства (месту пребывания). Однако есть факты, когда после получения гражданства такие люди уклоняются от исполнения воинской обязанности, отмечается в пояснительной записке к закону.

Новый закон синхронизирует между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства России. Для этого предусматривается обязанность органов МВД России предоставлять в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство и планируется организация принесения Присяги гражданина России.

Закон также предусматривает, что неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет лицом, приобретшим гражданство, будет служить основанием для прекращения этого гражданства.