Правительство РФ изменило пошлину на ввоз крепкого алкоголя из недружественных стран

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Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ скорректировало ставку пошлины на ввоз крепкого алкоголя из недружественных стран.

Согласно постановлению, подписанному 12 сентября и размещенному на официальном интернет-портале правовой информации, размер пошлины на ввоз этилового спирта, спиртовых настоек, водки, рома, джина, ликеров составит 20%, но не менее 3 евро за литр.

Прежняя ставка - 20% от таможенной стоимости, но не менее 3 евро за 1 литр 100-процентного спирта. До этого размера она была повышена в конце июля 2024 года с 1,4-1,5 евро за 1 литр безводного спирта.

Новые пошлины будут действовать по 31 декабря 2024 года.