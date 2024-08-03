Поиск

Число пострадавших в результате обстрела ВСУ Шебекино выросло до четырех

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате обстрела ВСУ города Шебекино увеличилось до четырех человек, сообщил в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Еще две женщины поступили в Шебекинскую ЦРБ - у обеих врачи диагностировали баротравмы. После оказания первой медицинской помощи они будут доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что были повреждены 19 зданий, есть локальные повреждения на линиях газо- и электроснабжения.

Ранее Гладков сообщал о двух раненых в результате украинского обстрела Шебекино.

Белгородская область Вячеслав Гладков Шебекино
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Массовое отравление произошло в детском лагере под Калининградом

Массовое отравление произошло в детском лагере под Калининградом

Режим ЧС объявили в сахалинском Невельске из-за сошедших селей и оползней

Судьбу частично разрушенного дома в Нижнем Тагиле решат в течение двух недель

Режим ЧС введен в Морозовском районе Ростовской области после атаки БПЛА

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена

Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле завершена

Емкости с топливом загорелись под Ростовом после атаки БПЛА

Военная операция на Украине

Силы ПВО за ночь сбили 75 беспилотников над семью регионами РФ и Азовским морем

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто
Военная операция на Украине

Ростовскую область ночью атаковали 55 украинских беспилотников

Военная операция на Украине

Орловская область подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });