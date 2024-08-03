Число пострадавших в результате обстрела ВСУ Шебекино выросло до четырех

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате обстрела ВСУ города Шебекино увеличилось до четырех человек, сообщил в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Еще две женщины поступили в Шебекинскую ЦРБ - у обеих врачи диагностировали баротравмы. После оказания первой медицинской помощи они будут доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил, что были повреждены 19 зданий, есть локальные повреждения на линиях газо- и электроснабжения.

Ранее Гладков сообщал о двух раненых в результате украинского обстрела Шебекино.