Суд арестовал экс-министра природных ресурсов Оренбургской области по делу о взятке

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Оренбурга на заседании в воскресенье избрал меру пресечения бывшему министру природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александру Самбурскому, говорится в сообщении на сайте суда.

Согласно сообщению, экс-министр обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По решению суда Самбурский заключен под стражу до 1 октября. Суд отказался удовлетворить ходатайство обвиняемого поместить его под домашний арест.

Александр Самбурский возглавлял Минприроды Оренбургской области с 30 декабря 2019 года. В начале июля 2024 года губернатор региона Денис Паслер уволил Самбурского с этой должности "в связи с низким темпом решения задач".